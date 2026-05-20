Srčna akcija pred kamero: Medeno presenečenje za seniorke (Suzy)

DAN, KI GA NE BODO POZABILE

Projekt Prijazno življenje, ki starejšim odpira vrata do lepih doživetij, srečanj, izletov in toplih človeških zgodb, je v teh dneh naredil pomemben korak naprej.

Iz srčnih terenskih akcij se zdaj seli tudi na televizijske zaslone. Gledalci bodo lahko spremljali, kako udeleženci odkrivajo slovenske kraje, okušajo izbrano kulinariko, spoznavajo lokalne zgodbe in se srečujejo z znanimi Slovenci. Vse to bo del rubrike v novi sobotni oddaji Vitalno, ki na Planet TV prihaja v soboto, 16. maja, ob 18.25. Oddajo bo vodila Suzana Kozel. Oddaja bo govorila o zdravju, dobrem počutju, preventivi, dolgoživosti in lepoti življenja, zato se zgodbe Prijaznega življenja lepo umeščajo v njen koncept. Njihovo sporočilo je jasno: tudi pozna leta so lahko polna ...