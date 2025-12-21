Srčni Anže Kopitar: Mamo je ganil do solz (Suzy)

Za uspeh najboljšega slovenskega hokejista vseh časov imata veliko zaslug oče Matjaž in mama Mateja, saj sta ga vzgojila v spoštljivega, skromnega in marljivega človeka. Anže Kopitar, ki se je po dolgih letih igranja čez lužo zapisal med največja imena tega športa, je nedavno dosegel pomembno zmago. Ekipa Los Angeles Kings, ki jo Anže kot kapetan vodi še zadnjo sezono v ligi NHL, je gostovala v olimpijskem Salt Lake Cityju in premagala Utah Mammoth s 4: 2. Za 38-letnika je bil večer toliko bolj čustven, saj ga je s tribun spremljala mama, ki je na tekmo odpotovala z drugimi mamami igralcev v sklopu tradicionalnega dogodka Moms Trip. Ob sinovem golu v zadnji tretjini tekme ni skrivala ponosa in solz sreče, še posebno, ker je to njegova zadnja sezona na ledu. Anže je nedavno naznanil upokojitev in ob tem razkril, da bo po koncu njegove kariere družina zaživela drugačno življenje. Z ženo Ines, sinom Jakobom in hčerko Nežo se bo vrnil v Slovenijo.