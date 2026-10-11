Sreča Jima Carreyja: tretjič je skočil v zakon (Suzy)

Sedem mesecev po tem, ko sta se skupaj udeležila podelitve francoskih filmskih nagrad césar, kjer je svojo srčno izbranko v govoru poimenoval 'čudovita spremljevalka' in tako javno potrdil njuno zvezo, se je Jim Carrey na zasebni slovesnosti poročil z dolgoletno partnerko, umetnico Min Ah, je sporočil njegov tiskovni predstavnik.

Prejel je častnega césarja za svoj dolgoletni prispevek k filmski umetnosti.

Carrey in Min Ah sta skupaj že več let. Mediji so že februarja 2022 objavili fotografije para, ko sta zapuščala dobrodelni komični večer, ki ga je v Los Angelesu gostil. Zvezdnik je sicer znan po tem, da zasebno življenje skriva pred javnostjo. Aprila 2022 je v intervjuju za Access Hollywood, v katerem je govoril o svoji vlogi v drugem delu filma o ježku Sonicu, v šali dejal, da razmišlja o tem, da bi prenehal igrati in preprosto užival v mirnem življenju. Ko ga je voditeljicavprašala, ali misli resno, je odgovoril: »Precej resno.« Nato je pojasnil: »Odvisno. Če mi angeli prinesejo scenarij, napisan z zlatim črnilom, in mi povedo, da bo za ljudi zelo pomembno, da ga posnamemo, bom morda nadaljeval po tej poti. Toda trenutno si bom vzel premor.« Povedal je še, da uživa v življenju zunaj sojev žarometov, kjer se lahko ukvarja z umetnostjo in preživlja čas z družino. »Res mi je všeč mirno življenje, zelo rad nanašam barvo na platno in rad imam svoje duhovno življenje. In čutim, da imam dovolj igranja, čeprav tega najbrž v današnjem času ne boste slišali od nobenega drugega zvezdnika.«

Preden mu je srce ukradla Min Ah, je bil igralec v zvezi z igralko Ginger Gonzaga. Par se je januarja 2019 prvič skupaj pojavil na rdeči preprogi na dogodku v čast nominirancem za zlate globuse, a se je zveza končala po manj kot letu dni. Med letoma 2005 in 2010 je bil v razmerju z igralko in televizijsko voditeljico Jenny McCarthy, od leta 1996 do 1997 je bil poročen s svojo soigralko iz filma Butec in butec, Lauren Holly. Še prej, med letoma 1987 in 1995, je bil poročen tudi z Melisso Womer, s katero ima hčerko Jane.