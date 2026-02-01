Sreča Lare Jankovič: Alan Hranitelj je nad vsemi! (Suzy)

Lara Jankovič je v svoji bogati karieri sodelovala s številnimi različnimi ustvarjalci. Ravnokar je luč sveta ugledala sodobna predelava uspešnice Ti nori tenorji. Dogajanje je postavljeno v Cleveland leta 1934, kjer se v operni hiši tik pred vrhuncem jubilejne sezone zgodi niz nepričakovanih zapletov. »Imela sem čast delati z mnogimi dobrimi kostumografi. To je res privilegij tega poklica. Nosila sem čudovite kostume, svilo, korsete ... A zame je nad vsemi temi odličnimi nekdo, ki skoraj presega zemeljske sfere. Nekdo, čigar kreacije presegajo nekaj vsakdanjega, so pravljične, drugačne. Njegova estetika je zame onkraj vsega, zato je tudi on zame onkraj ostalih. Edinstven in magičen. Srčno hvaležna sem Gledališču Koper in Katji Pegan, da imam spet to čast biti odeta v njegovo genialnost, saj je kostume oblikoval eden in edini Alan Hranitelj!« je povedala presrečna Lara in dodala, da so ravno zaradi njegovih kostumov vloge dobile še širšo dimenzijo.