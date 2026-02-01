  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA SREČA

Sreča Lare Jankovič: Alan Hranitelj je nad vsemi! (Suzy)

Zaradi njegovih kostumov so vloge dobile še širšo dimenzijo.
Izjemnega kostumografa naravnost obožuje.
Izjemnega kostumografa naravnost obožuje.
S. R., FOTO: Osebni arhiv/Facebook
 1. 2. 2026 | 10:25
1:19
A+A-

Lara Jankovič je v svoji bogati karieri sodelovala s številnimi različnimi ustvarjalci. Ravnokar je luč sveta ugledala sodobna predelava uspešnice Ti nori tenorji. Dogajanje je postavljeno v Cleveland leta 1934, kjer se v operni hiši tik pred vrhuncem jubilejne sezone zgodi niz nepričakovanih zapletov. »Imela sem čast delati z mnogimi dobrimi kostumografi. To je res privilegij tega poklica. Nosila sem čudovite kostume, svilo, korsete ... A zame je nad vsemi temi odličnimi nekdo, ki skoraj presega zemeljske sfere. Nekdo, čigar kreacije presegajo nekaj vsakdanjega, so pravljične, drugačne. Njegova estetika je zame onkraj vsega, zato je tudi on zame onkraj ostalih. Edinstven in magičen. Srčno hvaležna sem Gledališču Koper in Katji Pegan, da imam spet to čast biti odeta v njegovo genialnost, saj je kostume oblikoval eden in edini Alan Hranitelj!« je povedala presrečna Lara in dodala, da so ravno zaradi njegovih kostumov vloge dobile še širšo dimenzijo.

 

Več iz teme

Lara JankovičSuzykostumografijaAlan Hranitelj
ZADNJE NOVICE
12:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V TURČIJI

Potniški avtobus končal v jarku: 8 mrtvih, 26 poškodovanih (VIDEO)

Po prvih informacijah sta nesreči botrovala neprilagojena hitrost in spolzko cestišče.
1. 2. 2026 | 12:05
11:01
Novice  |  Slovenija
ROMANJE

K maši so pritegnili celo predsednico Natašo Pirc Musar (FOTO)

Slovenska pesem zazvenela pod Gaudíjevimi oboki. Skupnostna izkušnja, ki je Piran ponesla v srce Barcelone.
Janez Mužič1. 2. 2026 | 11:01
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZMAGA

Po puščavi za domače, ki jim je ogenj vzel vse

Konec novembra je Toniju Mulcu in njegovi družini zgorel velik del domačije; kljub temu se je odpravil na reli Dakar in v četrtem poskusu zmagal.
Drago Perko1. 2. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Gvatemala - potovanje po neznani deželi vulkanov, Majev in kontrastov

Polovica prebivalstva je polnokrvnih Indijancev, dve petini mešancev, nekaj črnega prebivalstva je potomcev afriških sužnjev.
1. 2. 2026 | 11:00
10:57
Lifestyle  |  Astro
OPRAVLJANJE

Ko obsojamo, izgubljamo energijo

Počutimo se izpraznjene, razdražene ali žalostne. Namesto kritike izberimo razumevanje, iskren pogovor.
1. 2. 2026 | 10:57
10:25
Bulvar  |  Suzy
VELIKA SREČA

Sreča Lare Jankovič: Alan Hranitelj je nad vsemi! (Suzy)

Zaradi njegovih kostumov so vloge dobile še širšo dimenzijo.
1. 2. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki