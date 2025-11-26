Srečna Blažka Müller v objemu prelepe jeseni (Suzy)

Prevajalka in voditeljica Blažka Müller ima sicer polne roke dela kot predavateljica na Filozofski fakulteti, a vseeno najde čas, da uživa v čudoviti jeseni. Ta barviti letni čas je s seboj prinesel nasmehe in prelomnice ter slastne jesenske plodove. Kostanj je nabirala v okolici svojega drugega doma, kot pravi ljubki hiški na Gorenjskem, rokodelsko narejeni iz gorenjskega lesa, v kateri je ustvarila svoj novi raj.

Tam si lahko spočije od napornega vsakdana in si ob pogledu na naravo in s sprehodi med drevesi nabere novih moči. V sproščenem zavetju svoje hiške je našla navdih za nove projekte, predavanja in prevajalske izzive, ki čakajo v zimskem času. Stik z naravo ji povrne jasnost, zbranost in občutek notranjega ravnovesja. Vse je toliko laže ob ljubezni otrok, Stele in Leva, ki je ravno praznoval 21. rojstni dan, kar je bil le še en razlog za veselje v tem čudovitem letnem času.