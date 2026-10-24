Srečna Hilary Swank: decembra prihaja tretji otrok (Suzy)

Dvainpetdesetletna Hilary Swank pričakuje tretjega otroka. Veselo novico je sporočila na družbenih omrežjih, kjer je objavila izviren videoposnetek. Na njem plešejo tri svetlikajoče se človeške silhuete, ki predstavljajo igralkinega moža Philipa Schneiderja in njuna dvojčka, Ayo ter Ohma. Pridruži se jim še četrta postava z otročičkom v trebuhu. Ob objavi je zapisala: »Pogosto me sprašujete, kateri bo moj naslednji projekt. Ta bo izšel decembra.« Igralka in podjetnik sta aprila 2023 prvič postala oče in mama, razveselila sta se dečka in deklice. Oskarjevka je novico o prvi nosečnosti navdušeno razkrila oktobra 2022 v oddaji Dobro jutro Amerika: »Že dolgo sem si želela postati mama, zdaj je na vrsti naslednje poglavje mojega življenja, postala bom mama. In ne samo enega, temveč dveh otrok. To je pravi čudež. Skoraj ne morem verjeti.«

Swankova se je pri sedemintridesetih letih odločila zamrzniti jajčne celice, saj takrat še ni bila prepričana, ali si bo nekoč želela otroke. Desetletje pozneje jih je uporabila za zanositev. V intervjuju za revijo Women's Health je spregovorila o tem, zakaj je razmeroma pozno postala mama. »Otroke bi imela že prej. Ne pravim, da sem se namerno odločila čakati. Toda to je bilo čarobno obdobje mojega življenja, ko se je vse poklopilo. Bil je preprosto pravi trenutek,« je povedala in dodala: »Danes sem precej drugačna mama, kot bi bila mlajša, celo v zgodnjih štiridesetih. Sem veliko bolj potrpežljiva in razumevajoča. Uveljavila sem se v karieri, zato mi ni treba krmariti med različnimi obveznostmi. Lahko si vzamem čas, se jima zares posvetim, sem prisotna v njunem življenju in aktivno sodelujem pri njuni vzgoji. Navdušuje me, kako dojemata svet.« V nedavnem pogovoru z Drew Barrymore v njeni oddaji se je dotaknila še kritik, ki jih je deležna zaradi materinstva v poznejših letih. »Ženske so deležne številnih kritik, ker imajo otroke v poznejših letih, moški pa ne. To je zanimivo,« je opozorila na dvojna merila.

Kmalu po razkritju vesele novice je Hilary oboževalcem pokazala svoj nosečniški trebušček.

Prvič je zanosila med snemanjem serije Aljaške novice, nosečnost je pred snemalno ekipo skrivala.