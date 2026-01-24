Srečna Katarina Čas: potrpežljivo je čakala na princa svojih sanj (Suzy)

Še zlasti, če ustvarjajo na istem področju in razumejo vsak tvoj podvig. Katarina Čas je dovolj potrpežljivo čakala na princa svojih sanj, s katerim uživata v skupnih trenutkih in strasteh. Za njen brezskrbni in 'zatreskani' nasmešek je že nekaj časa kriv prikupni Italijan Luca Ciut, ki jo je pred dnevi pospremil tudi v Berlin, na tamkajšnji Festival evropskega filma, kjer sta po uradnem programu uživala v raziskovanju mesta in se izgubljala med ulicami. Igralko trenutno lahko občudujemo na slovenski televiziji, in sicer v angleški seriji Divja češnja, kar je še en odmevni podvig v njeni bogati karieri. Ker ji vedno uspe biti ob pravem času na pravem mestu, nas ne bi presenetilo, če se je celo iz Nemčije vrnila s kakšno mamljivo ponudbo za nove mednarodne projekte.

Berlin je bila odlična priložnost za spoznavanje pomembnih ljudi iz svetovne filmske industrije.