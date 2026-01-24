  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZALJUBLJENA

Srečna Katarina Čas: potrpežljivo je čakala na princa svojih sanj (Suzy)

Pomembne trenutke je blagodejno izkusiti v spremstvu najdražjih.
Katarina in Luca žarita od ljubezni.
Katarina in Luca žarita od ljubezni.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 24. 1. 2026 | 09:42
 24. 1. 2026 | 10:07
0:59
A+A-

Še zlasti, če ustvarjajo na istem področju in razumejo vsak tvoj podvig. Katarina Čas je dovolj potrpežljivo čakala na princa svojih sanj, s katerim uživata v skupnih trenutkih in strasteh. Za njen brezskrbni in 'zatreskani' nasmešek je že nekaj časa kriv prikupni Italijan Luca Ciut, ki jo je pred dnevi pospremil tudi v Berlin, na tamkajšnji Festival evropskega filma, kjer sta po uradnem programu uživala v raziskovanju mesta in se izgubljala med ulicami. Igralko trenutno lahko občudujemo na slovenski televiziji, in sicer v angleški seriji Divja češnja, kar je še en odmevni podvig v njeni bogati karieri. Ker ji vedno uspe biti ob pravem času na pravem mestu, nas ne bi presenetilo, če se je celo iz Nemčije vrnila s kakšno mamljivo ponudbo za nove mednarodne projekte.

Berlin je bila odlična priložnost za spoznavanje pomembnih ljudi iz svetovne filmske industrije.
Berlin je bila odlična priložnost za spoznavanje pomembnih ljudi iz svetovne filmske industrije.

Več iz teme

Katarina ČasLuca CiutljubezenBerlinnagrade
ZADNJE NOVICE
12:01
Novice  |  Svet
KRITIČNI DO ZAVEZNIKOV

Pentagon Evropi: Preveč ste se zanašali na Ameriko, poskrbite sami zase

V novi strategiji nacionalne varnosti Pentagon zaveznike poziva, naj prevzamejo večji nadzor nad lastno varnostjo.
24. 1. 2026 | 12:01
11:40
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Tilen Kodrin: Kot bi mi nekdo zarinil nož v srce

Mladi očka verjame v uspeh slovenski rokometašev.
24. 1. 2026 | 11:40
11:27
Šport  |  Odmevi
DOLGOVI SE ŽE SEŠTEVAJO

NK Domžale so od četrtka v stečajnem postopku

V drugem delu 1. SNL bodo igrali 72 namesto 90 tekem.
24. 1. 2026 | 11:27
11:00
Bulvar  |  Domači trači
OBJAVIL FOTOGRAFIJO

Je to nova Dončićeva mrcina? Ne boste verjeli, koliko je treba odšteti zanjo! (FOTO)

Eden najboljših košarkarjev vseh časov je velik ljubitelj jeklenih konjičkov.
24. 1. 2026 | 11:00
10:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Poglejte, kaj se bo po olimpijadi zgodilo z razkošno vasjo v Milanu

Po zimskih olimpijskih igrah bo sodobno zasnovana vas v Milanu v le štirih mesecih preurejena v študentsko naselje s 1.700 posteljami.
Aleksandra Zorko24. 1. 2026 | 10:30
10:18
Šport  |  Tekme
NA JAPONSKEM

Neverjetna Nika Prevc ponovno slavila

Nika Vodan se je uvrstila na odlično deseto mesto.
24. 1. 2026 | 10:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki