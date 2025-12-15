Srečna Kim Cattrall (Suzy)

Na diskretni poroki v mestni hiši v Chelsea Old v Londonu z le dvanajstimi svati je 69-letna Kim Cattrall obljubila večno zvestobo štirinajst let mlajšemu Russllu Thomasu. Igralka, najbolj znana po vlogi Samanthe v seriji Seks v mestu, in tonski inženir sta se spoznala, ko je Kim leta 2016 nastopila v BBC-jevi oddaji Ura žensk, pri kateri je bil Russell član tehnične ekipe. Ona je pozneje povedala: »Nekako sva si bila všeč, ostala sva v stikih, nato je prišel v Vancouver. To je bilo zelo pogumno, saj se pravzaprav nisva dobro poznala. Za nama je bilo nekaj skupnih obrokov. A odlično sva se ujela in od takrat sva skupaj!«

Za stilsko podobo neveste je poskrbela kostumografinja serije Seks v mestu Patricia Field.

Prijatelji in sodelavci Russlla opisujejo kot toplega, premišljenega in tiho briljantnega.

Njuna zveza se je razvijala počasi, med drugim ju je povezalo britansko ozadje: ona je, čeprav veliko časa preživi v Vancouvru, rojena v Liverpoolu, on v Kentu. Igralka je večkrat poudarila, da jima kulturne podobnosti zagotavljajo občutek razumevanja in udobja. Prvih nekaj let sta ohranjala razmerje na daljavo, med pandemijo leta 2020 pa sta se odločila izolacijo preživljati pri njej doma v Kanadi, kar je še poglobilo njuno vez. Čas, stran od Hollywooda in javnosti, jima je dal priložnost za oblikovanje rutine, ki med drugim vključuje vsakodnevni ritual pitja čaja, tradicije, ki jo Kim opisuje kot zelo britansko. »Bil je vreden čakanja,« se je nekoč pošalila in dodala: »Ob njem sem sproščena. Ima iskrico in odličen smisel za humor.«

Razlika v letih je za igralko nepomembna: »Pri določeni starosti se ljudje najdejo, kajne?«

Srečno zaljubljena se umikata pred žarometi, Russell ne dela v zabavni industriji in ohranja zasebnost, kar v njun svet zaradi njene izpostavljenosti vnaša ravnovesje. Po desetletjih kariere in slave je končno našla partnerja, ki ji nudi stabilnost. Za igralko je to četrti zakon. Z Larryjem Davisom je bila poročena med letoma 1977 in 1979. Leta 1982 se je poročila z arhitektom Andrejem J. Lyonom, ločila sta se 1989. Tretji zakon je sklenila z glasbenikom Markom Levinsonom, poročena sta bila med letoma 1998 in 2004.