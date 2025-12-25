  • Delo d.o.o.
SREČNA

Srečna Taylor Swift: izpolnila si je največjo željo (Suzy)

Poudarila je, da brez podpore oboževalcev tega ne bi bilo mogoče doseči.
Z zelo visokimi denarnimi nagradami je razveselila tudi vse sodelujoče na turneji Eras.
Z zelo visokimi denarnimi nagradami je razveselila tudi vse sodelujoče na turneji Eras.
M. F., FOTO: Profimedia
 25. 12. 2025 | 06:00
1:16
A+A-

Ena najbogatejših glasbenic na svetu zaslužka s turnejo Eras Tour ni porabila za razkošje, temveč za nekaj ključnega zanjo: ponovni odkup pravic do lastne glasbe. V pogovoru s Stephenom Colbertom je spomnila, da je velik del prihodkov vložila v to, da je znova postala lastnica svojih posnetkov. Poudarila je, da brez podpore oboževalcev tega ne bi bilo mogoče doseči. Turneja, ki je potekala od marca 2023 do decembra 2024, je trajala 632 dni in ji prinesla skoraj dve milijardi evrov prihodkov ter postavila nov rekord v glasbeni industriji. Pevka je že maja sporočila, da ima zdaj v lasti pravice do celotnega glasbenega repertoarja, koncertnih filmov, videospotov, naslovnic albumov in neizdanih pesmi, vključno s prvimi šestimi albumi, ki so bili prej v lasti investicijskega sklada Shamrock Capital. »Moja največja želja je bila, da bi dobila nazaj svojo glasbo,« je zapisala v pismu oboževalcem in dodala, da je bila prav turneja ena največjih prelomnic v njenem življenju in karieri.

Po zadnji turneji se posveča zasebnemu življenju, novi glasbi in prihodnjim projektom.
Po zadnji turneji se posveča zasebnemu življenju, novi glasbi in prihodnjim projektom.

