Srečni očka Filip Flisar: naporen porod ni skalil veselja (Suzy)

Ob prihodu novega družinskega člana se tudi največji šaljivci za hip ustavijo in pokažejo, kaj se skriva za njihovim širokim nasmehom. Filip Flisar je sporočil veselo novico, ki je ogrela številna srca, in sicer je znova postal očka. Nekdanji vrhunski smučar in njegova srčna izbranka Sara Domajnko sta se razveselila sina, prvega skupnega otroka. Filip je rojstvo malega junaka naznanil v svojem značilnem, hudomušnem slogu: »Izvedeno je bilo rojstvo mladega Flisarja.« Z dvignjenim palcem je pomiril javnost, da je z družinico vse v najlepšem redu. Še posebno ljubeč pa je bil njegov poklon Sari.

»Mamica je kljub celonočnemu rojevanju videti kot nova,« je še sporočil. Mamica in sin se dobro počutita in sta že doma, ponosni očka pa je njun odhod v domače gnezdece ovekovečil s simpatično fotografijo svoje najdražje in novorojenčka v lupinici. Sicer ima športnik iz prejšnje zveze z Moniko Vuk tudi hčerko Sofio, ki je postala starejša sestrica. Če je brkati Štajerec nekoč navduševal na smučarskih progah, ga zdaj čaka drugačna, a nič manj razburljiva življenjska pustolovščina. Tokrat bodo največje zmage tiste, ki se merijo v otroških nasmehih, objemih in neprespanih nočeh.