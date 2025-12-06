Srečni Štefan Hadalin: razveselil se je prvorojenca (Suzy)

Nekdanji alpski smučar je pri tridesetih prvič postal oče. Štefan Hadalin in njegova dolgoletna srčna izbranka Katja Krivec sta se 28. novembra razveselila prvorojenca, ki sta mu nadela zanimivo ime. »Dobrodošel, Fran. Pomirjenost, zadovoljstvo, ponos, hvaležnost. Ponosna sva do neba,« je sporočil veselo novico. Le nekaj ur za tem, ko je ponosni očka z javnostjo delil prve fotografije sina, je družina zapustila porodnišnico.

Za nekdanjega smučarja se zdaj začenja novo življenjsko poglavje, ki se ga neizmerno veseli. »Letos je božič prišel prej,« je zapisal ob fotografiji, na kateri široko nasmejan drži sina, ki počiva v lupinici. Tridesetletnik, ki je smučarsko kariero končal pred dobrim letom dni, zdaj deluje kot strokovni sodelavec za stike z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije.