SATURN V OVNU

Ste pripravljeni nositi posledice? (Suzy)

Sredi februarja tudi Saturn dokončno prestopi v ovna in s tem odpre novo poglavje, ki bo trajalo do 12. aprila 2028.
Partnerstva, ki temeljijo na skupni rasti, se lahko v času Saturna v ovnu izjemno okrepijo.
Partnerstva, ki temeljijo na skupni rasti, se lahko v času Saturna v ovnu izjemno okrepijo.
Shana Flogie, Foto: Getty Images​​
 20. 2. 2026 | 09:00
6:46
A+A-
Oven je začetek, impulz, ogenj, želja po takojšnjem delovanju. Saturn je čas, zrelost, omejitev, zakon posledic. Ko se srečata, se rodi vprašanje, ki ga ne moremo več ignorirati: ali imamo pogum nositi odgovornost za to, kar želimo? Saturn je bil v ovnu že med majem in septembrom 2025. To je bil uvod, poskusni poligon, a zdaj se ne vrača več nazaj v meglo rib. Kar je temeljilo zgolj na impulzu, egu ali potrebi po dokazovanju, se bo tako zdaj hitro izčrpalo. Saturn v ovnu namreč ne nagrajuje glasnosti, ampak zrel pogum. Na osebni ravni lahko ta tranzit najprej čutimo kot frustracijo, občutek, ...

08:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEDOSTOJNO VEDENJE

Groza! Ste slišali, kaj je delal vozniku avtobusa na Gorenjskem?

Radovljiški policisti so uporabili prisilna sredstva.
20. 2. 2026 | 08:55
08:41
Novice  |  Slovenija
FUNDACIJA

Pravo s poslanstvom

Fundacija Parus že dve desetletji dokazuje, da je pravo lahko tudi most do priložnosti in mednarodnih uspehov.
20. 2. 2026 | 08:41
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKE VODE

Eden najbolj vročih glasbenikov Bad Bunny bo nastopil v filmu o Portoriku

Ob njem bodo nastopili tudi Viggo Mortensen, Javier Bardem in Edward Norton.
20. 2. 2026 | 08:20
08:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINSKI TRG

Nova pravila za javna najemna stanovanja: kdo ima zdaj največ možnosti na razpisu?

Ena od novosti je višja starostna meja za mlade.
20. 2. 2026 | 08:18
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Bizarno sojenje! Sladoledarja v vojni, eden krškemu podžupanu ponujal 2000 kepic sladoleda

Gzim Kahrimani naj bi se hotel znebiti konkurence.
Aleksander Brudar20. 2. 2026 | 08:05
08:02
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI JEDILNIK

Kaj jedo olimpijci? V času iger se dnevno pripravi več kot 10000 obrokov

V obdobju intenzivnih naporov, kot so olimpijske igre, mora energijski vnos natančno slediti telesnim obremenitvam.
Miroslav Cvjetičanin20. 2. 2026 | 08:02

Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
