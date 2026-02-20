Ste pripravljeni nositi posledice? (Suzy)

SATURN V OVNU

Sredi februarja tudi Saturn dokončno prestopi v ovna in s tem odpre novo poglavje, ki bo trajalo do 12. aprila 2028.

Oven je začetek, impulz, ogenj, želja po takojšnjem delovanju. Saturn je čas, zrelost, omejitev, zakon posledic. Ko se srečata, se rodi vprašanje, ki ga ne moremo več ignorirati: ali imamo pogum nositi odgovornost za to, kar želimo? Saturn je bil v ovnu že med majem in septembrom 2025. To je bil uvod, poskusni poligon, a zdaj se ne vrača več nazaj v meglo rib. Kar je temeljilo zgolj na impulzu, egu ali potrebi po dokazovanju, se bo tako zdaj hitro izčrpalo. Saturn v ovnu namreč ne nagrajuje glasnosti, ampak zrel pogum. Na osebni ravni lahko ta tranzit najprej čutimo kot frustracijo, občutek, ...