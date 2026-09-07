Steffanio: »Ko sem zbolel za rakom, me je mama prvič objela« (Suzy)

ŠTEFAN ČAMIČ

Član skupine Game Over je pri 38 letih zbolel za malignim limfomom in prestal šest ciklusov kemoterapije. Bolezen je premagal, leta pozneje pa je za rakom zbolela tudi njegova nekdanja žena.

Štefana Čamiča je Slovenija spoznala kot Steffania, člana ene najbolj priljubljenih domačih fantovskih zasedb z začetka novega tisočletja. Game Over je v času največjega navdušenja polnil dvorane, najstnice so znale njihove pesmi na pamet, uspešnice Ubila si del mene, Igra za dva in Naj vedo so zaznamovale generacije. Za podobo nasmejanega fanta z odra se je medtem odvijalo precej bolj nemirno življenje. Največji prelom se je zgodil leta 2013. Star je bil 38 let, ko je zaradi bule na vratu poiskal zdravniško pomoč. Preiskave so pokazale, da je zbolel za malignim limfomom. Začeli so se meseci ...