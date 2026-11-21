DOLGOLETNA KARIERA

V velikem slogu, kot se za občudovanega umetnika spodobi, so na Ljubljanskem gradu proslavili 30 let njegove profesionalne kariere.

Poklonili so se mu frizerji iz vse Evrope, med njimi tudi najbolj zveneča imena stroke, sam je s prešernim nasmehom in srcem, polnim ljubezni, sprejemal prijatelje, ki so mu pomagali na poti do zvezd. Danes ne potrebuje priimka, da bi ga prepoznali, saj je njegovo ime sinonim za edinstvenost, pogum, trdo delo in drznost. Pričeska je za vas očitno veliko več kot frizerska storitev. Kaj o človeku pove trenutek, ko sede na vaš stol? Ali lahko iz načina, kako nekdo nosi svoje lase oz. jih skriva, preberete tudi del njegove osebnosti? Z ženo Branko sta ustvarila odlične pogoje za razgibano ...