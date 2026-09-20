Štiridesetletna Ciara v pričakovanju, na poti je peti otrok (Suzy)

Štiridesetletna pevka Ciara Princess Harris je na družbenih omrežjih sporočila, da pričakuje petega otroka, četrtega z možem, zvezdnikom lige NFL Russellom Wilsonom. Objavila je vrsto fotografij in videoposnetkov, na katerih z navijalkami v laseh obeša otroška oblačila. Poleg štirih majic z imeni otrok je na vrvi tudi majhen otroški bodi. Na posnetkih se pojavijo še njeni otroci in mož. »Še ena oseba, ki jo bomo imeli radi,« je zapisala ob objavi. Ciara in Wilson sta že oče in mama devetletne Sienne, šestletnega Wina in triletne Amore. Zvezdnica ima z raperjem Futureom tudi dvanajstletnega sina Futureja Zahirja. Par se je leta 2016 poročil na romantični slovesnosti na gradu Peckforton v Veliki Britaniji, Wilson je julija razkril, da si želi še več otrok. »Imava štiri čudovite otroke in poskušam jo prepričati, da bi imela petega. Želim jih imeti pet, tudi ona si želi tega. Bomo videli. Upam, da mi jo bo uspelo prepričati,« je povedal za revijo E!.

Ciara svoje življenje opisuje kot organizirani kaos.