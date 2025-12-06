Štirje vinogradi, štiri vina, ena filozofija (Suzy)

Novo poglavje njihove zgodbe je predstavil karizmatični vodja kleti Marko Skočaj, ki se je podpisal tudi pod izvrstno in zelo znano penino Spirito, ki se s svojimi aromami pečenega kruha, začimb in eksotičnega sadja zlahka primerja z mehurčki iz šampanjskih kleti. Povedal je, da gre pri novi liniji za zgodbo štirih vinogradov, štirih vin, ene pokrajine in ljubezni, pri čemer narava, tradicija, trdo delo in znanje združijo moči.

Ime On di là ni izbrano naključno. Označuje tisto, kar ni neposredno zaznavno: nekaj, česar ne vidimo in ne moremo prijeti. Tisto, kar je onkraj in naredi vino neponovljivo. Linija je tako namenjena tistim, ki vedo, da vino ni le pijača, temveč doživetje. »On di là ni le nadaljevanje tradicije, je njena nadgradnja. Je vino, ki ni rojeno vsako leto, temveč samo takrat, ko narava sama odpre pot popolnosti. Je poklon tradiciji, briškemu terriorju in trdemu delu,« je povedal uspešni vinar.

V liniji On di là najdemo sivi pinot, chardonnay, sauvignon in rumeno rebulo – štiri sorte, štiri zgodbe, štirje značaji, štiri interpretacije briške pokrajine z izjemnih vinogradniških leg in vrhunskega letnika, ki dihajo kot celota. V Brdih se namreč se srečata mediteranska mehkoba in alpska svežina, kar prinaša eleganco, ki je značilna le za briška vina. Pri njih se v vsakem požirku prepletata eleganca sorte in značaj briške pokrajine. Zorijo počasi, da pridobijo teksturo, širino in stabilnost, ki jih odlikujejo; potrpežljivost je namreč eden ključnih elementov njihovega značaja.

