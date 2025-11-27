Štirje ženski letni časi življenja: jesen (Suzy)

Letni časi so uporaben metaforični model za razumevanje naše življenjske poti. Vsaka faza prinaša svoje darove, izzive in lekcije. Ko jih prepoznamo, lahko živimo z več miline, sprejemanja in veselja.

Ko poletje preide v jesen, vstopimo v fazo divje ženske. To je čas preobrazbe, ko se energija obrne navznoter. Divja ženska pozdravlja spremembe in brez strahu odpušča tisto, kar ji ne služi več. Je močna, opolnomočena in globoko povezana s svojo resnico. To je obdobje razmisleka, modrih odločitev in osebne moči. Divja ženska stoji trdno v svoji identiteti, zaupa intuiciji in živi skladno s svojimi resničnimi željami. Jesen je čas nabiranja modrosti, vrednotenja izkušenj in sprejemanja življenjskih lekcij. Divjo žensko negujete tako, da sprejmete spremembe in opustite vse, kar vas ne podpira več, hkrati pa častite resnico, poslušate intuicijo in živite pristno.