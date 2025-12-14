Stiska Judi Dench (Suzy)

Igralka, ki je pravkar dopolnila 91 let, je v zadnjem intervjuju za Radio Times pojasnila, da je bila zaradi vse slabšega vida prisiljena opustiti igranje in da se boji, da bo, kot se je izrazila, izgubila nit, saj se ji vid še naprej slabša, česar jo je res strah. Povedala je, da je povsem odvisna od ekipe, ki ji pomaga pri vsakodnevnih opravilih, saj ne more nikamor več sama. Pred 13 leti so ji diagnosticirali starostno degeneracijo rumene pege, ki lahko povzroči trajno in hitro izgubo centralnega vida. To je najpogostejši vzrok slepote pri osebah, starejših od 50 let. Ikona filmov o Jamesu Bondu pravi, da celo na blizu vse vidi megleno.

Pravi, da jo ljudje pogosto dojemajo kot vzvišeno, ker jih ne pozdravi, a v resnici jih le ne vidi.

»To te res uniči,« je zaupala in dodala, da ne more več voziti, opustiti je morala vezenje, branje in gledanje televizije, ki jo le še posluša, ter pripomnila, da ji nagaja tudi kratkoročni spomin. »Na pamet znam na desetine Shakespearovih del, ampak kaj naj bi počela jutri, tega se, prisežem, res ne spomnim,« je potožila.