Stiska Reese Witherspoon: za štirimi stenami je bila bitko (Suzy)

Igralka je za Harper's Bazaar odkrito spregovorila o svoji bitki z depresijo, ki jo je prvič občutila kot najstnica in znova po rojstvu hčerke Ave leta 1999, ko jo je poporodna depresija skoraj zlomila: »Prvih šest mesecev sem bila hkrati srečna in grozno žalostna. Jokala sem, nisem spala, bila sem izčrpana. Takšnih hormonskih nihanj nisem pričakovala, občutila sem jih takoj po porodu in potem še enkrat, ko sem prenehala dojiti.«

Zaupala je, da je tudi njena babica trpela za depresijo, in na to, da je lahko gensko pogojena, kot jo je opozorila mama. Imela je srečo, da je imela ob sebi prijateljico, ta jo je spodbudila k iskanju strokovne pomoči: »Mnogi tega nimajo, trpijo v tišini.«

Verjame, da je bila prav tesnoba del njene poti do uspeha: »Verjetno sem zaradi nje dosegla, kar sem. Potiskala sem se do meja, da bi bila v vsem popolna. Sedaj vem, da popolnosti ni.«

Sčasoma se je naučila sprejeti sebe: »Staranje mi je všeč. Obožujem svoje delo, svoje oboževalce in sama usmerjam svoje življenje.«