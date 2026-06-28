OBLETNICA

Sto let Ivanke Mežan: »Najpomembneje je, da ostaneš človek« (Suzy)

Sto let. Kako nenavadno je zapisati ti dve besedi in se ob tem zavedati, da ne govorimo le o številki, temveč o človeku. O stoletju spominov in ženski, ki je svet videla v toliko različnih podobah, a pri tem še vedno ohranila sebe in se zapisala med nesmrtne.

Galerija Ivanka Mežan zna pobožati že s pogledom. FOTO: MGL, Peter Uhan za SNG Drama

Tomaž Mihelič

Ko stoti rojstni dan praznuje Ivanka Mežan, se zdi, kot da ne obeležujemo zgolj osebnega jubileja velike umetnice. Praznujemo dobroto, predanost, plemenitost in čas, ko je beseda veljala več, človek pa se je skozi življenje prebijal z dostojanstvom, ne glede na to, kako zahtevna je bila pot. Le redki ustvarjalci dočakajo to, da postanejo institucija. Še redkejši v vsej tej veličini ostanejo tako srčni, dostopni in iskreno ljubljeni. Naša slavljenka je ena izmed njih, saj ne poznamo nikogar, ki bi o njej govoril brez topline v glasu. »Najpomembneje je, da ostaneš človek in s svojimi mislimi ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →