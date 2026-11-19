Penélope Cruz in Javier Bardem sta med najbolj usklajenimi slavnimi zakonci. Poročena sta od leta 2010 in imata dva otroka, petnajstletnega sina Lea ter trinajstletno hčerko Luno. Zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo. Enako velja za njuna otroka, ki nimata profilov na družbenih omrežjih, se s starši redko pojavljata v javnosti in ne pozirata za naslovnice revij. Penélope je večkrat poudarila, kako pomembno se ji zdi, da se otroka sama odločita, ali si želita življenja pod drobnogledom javnosti. A njun sin Leo Encinas Cruz je naredil korak v svet žarometov.

Petnajstletnik ima manjšo vlogo brez besedila, pojavi se v kratkem prizoru v igralnici v Granadi.

Skupaj z mamo namreč nastopa v filmu Črna krogla, za katerega napovedujejo, da bi lahko postal eden od kandidatov za oskarja. Njegova vloga je sicer majhna, vendar je novica o filmskem prvencu pritegnila precej pozornosti. Leo je sicer v začetku letošnjega leta sodeloval tudi pri sinhronizaciji animiranega filma Svet igrač 5.