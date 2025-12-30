Štorklje pri znanih Slovencih: otroški jok razveseli Saša Avsenika, Denisa iz Game Over, Bojana Emeršiča ... (Suzy)

VELIKO VESELJE

Naši znani obrazi so v iztekajočem se letu poskrbeli za kar nekaj potomstva.

Nekateri so čare starševstva okusili prvič, drugi so v svojo družino sprejeli novega družinskega člana oziroma članico. »To je najboljši občutek na svetu. Zdaj imam dve deklici, ki bosta moje življenje spremenili v pekel. Ko se bom upokojil, bom njun varnostnik,« je Luka Dončić povedal po rojstvu drugorojenke Olivie. Ta je neizmerno osrečila tudi mamico Anamario in sestrico Gabrielo.»Zdaj vem, kaj je brezpogojna ljubezen,« pravi glasbenik Anej Piletič, ki se je z ženo Izo 9. oktobra razveselil prvorojenke Ave Ele.Čare starševstva je prvič občutil Dejan Krajnc, bolj znan pod umetniškim imenom ...