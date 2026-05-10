Stoti rojstni dan slavnega znanstvenika (Suzy)

Priznani britanski naravoslovec in zagovornik okolja David Attenborough praznuje stoti rojstni dan. Od otroškega navdušenja nad naravo do vodenja naravoslovnih oddaj in snemanja dokumentarnih serij je prehodil dolgo pot, oplemeniteno s številnimi priznanji. V počastitev njegovega jubileja BBC pripravlja poseben program, vključno z dokumentarcem Največje avanture Davida Attenborougha, ki razkriva zakulisje snemanja njegove znamenite serije Življenje na Zemlji iz leta 1979.

Leta 1985 mu je kraljica Elizabeta II. podelila viteški naziv, leta 2005 red za zasluge.

Izjemni ustvarjalec še vedno dela in sodeluje pri novih projektih. Med drugim je sodeloval pri filmih Skrivni vrtovi in Divji London, v katerih raziskuje naravo v urbanih okoljih. Skrivnost njegove vitalnosti je, kot pravi, v delu, ki ga obožuje. V zadnjih letih je sicer zmanjšal uživanje rdečega mesa. Čeprav še vedno je sir in ribe, je njegova prehrana večinoma rastlinska. O upokojitvi pa pravi: »Če bi kopal premog, bi bil zelo vesel, če bi lahko prenehal. A ga ne. Potujem po svetu in opazujem najbolj neverjetne stvari. Kakšna sreča.«