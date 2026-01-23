Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Pevca skupine Joker Out ne občudujejo samo najstniki, ampak tudi najmlajši. Na praznovanju 60. rojstnega dne prijatelja Magnifica se je prelevil v varuško. V naročje je vzel njegovo vnukinjo in postal stric Bojan Cvjetićanin, kar mu je ogrelo srce. S prikupno Liano sta se v hipu povezala in praksa mu je dala veliko idej. Zaveda se, da bo odgovoren očka, vendar ima za to poslanstvo še dovolj časa. Najprej so vse moči usmerjene v kariero, kjer se obeta naslednji podvig. S fanti so prodali že 10 tisoč vstopnic, kar je odlična popotnica za njihov največji samostojni koncert doslej. Poleti se bo v Ljubljani odvijal Karneval, na katerem bo zagotovo tudi Manjo, kot ljubkovalno kliče svojega vzornika. Liana pa bo počakala še nekaj let, preden bo iz prvih vrst glasno navijala za svojo novo simpatijo.

Liana vidno uživa v naročju nasmejanega Bojana.