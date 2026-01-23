  • Delo d.o.o.
PRISTOJI MU

Stric Bojan Cvjetićanin: že pridno vadi (Suzy)

Zaveda se, da bo odgovoren očka.
Fantje so v novo leto vstopili s spodbudno novico, da je prodanih že polovica vstopnic za njihov poletni spektakel.
Fantje so v novo leto vstopili s spodbudno novico, da je prodanih že polovica vstopnic za njihov poletni spektakel.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram, Claudi Sovre
 23. 1. 2026 | 13:00
A+A-

Pevca skupine Joker Out ne občudujejo samo najstniki, ampak tudi najmlajši. Na praznovanju 60. rojstnega dne prijatelja Magnifica se je prelevil v varuško. V naročje je vzel njegovo vnukinjo in postal stric Bojan Cvjetićanin, kar mu je ogrelo srce. S prikupno Liano sta se v hipu povezala in praksa mu je dala veliko idej. Zaveda se, da bo odgovoren očka, vendar ima za to poslanstvo še dovolj časa. Najprej so vse moči usmerjene v kariero, kjer se obeta naslednji podvig. S fanti so prodali že 10 tisoč vstopnic, kar je odlična popotnica za njihov največji samostojni koncert doslej. Poleti se bo v Ljubljani odvijal Karneval, na katerem bo zagotovo tudi Manjo, kot ljubkovalno kliče svojega vzornika. Liana pa bo počakala še nekaj let, preden bo iz prvih vrst glasno navijala za svojo novo simpatijo.

Liana vidno uživa v naročju nasmejanega Bojana.
Liana vidno uživa v naročju nasmejanega Bojana.

12:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delate narobe: tako očistite in ohranite lesene kuhinjske pripomočke

Kako pravilno čistiti in negovati lesene kuhalnice, deske za rezanje in nože? Preverite preproste nasvete za čiščenje in oljenje lesa v kuhinji.
23. 1. 2026 | 12:55
12:40
Lifestyle  |  Astro
POVEŽIMO SE S SABO

To je smisel meditacije

Ko se naučimo biti doma v sebi, nas nič ne more zlahka odnesti.
23. 1. 2026 | 12:40
12:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREHRANSKI MITI

Jajc lahko užijemo pet na dan, a samo, če so takšna (po mnenju naturopatinje)

»Da jajca dvignejo holesterol, je čista laž,« pravi priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, ki nam je razkrila, zakaj je to živilo tako nujno za zdravje pozimi.
Barbara Kotnik23. 1. 2026 | 12:20
12:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči so ukradli mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica.
23. 1. 2026 | 12:13
12:12
Novice  |  Slovenija
ZVEZA NI NAREDILA DOVOLJ

Veterinarji zasolili cene cepljenja, rejci ogorčeni

Pred dnevi se je začelo cepljenje proti bolezni modrikastega jezika.
Drago Perko23. 1. 2026 | 12:12

