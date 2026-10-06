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Strogi Karim Merdjadi: Ocenjevanje jemljem zelo resno (Suzy)

Še posebno pozoren je pri sladicah, kjer se napake hitro pokažejo.
Prisega na poštenost, trdne osnove in vztrajnost, brez katerih po njegovem ni pravega napredka.
Prisega na poštenost, trdne osnove in vztrajnost, brez katerih po njegovem ni pravega napredka.
A. M., Foto: Pop TV
 6. 10. 2026 | 21:00
1:38
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Karim Merdjadi je v MasterChefu z leti videl že marsikaj, a tekmovalci ga še vedno znajo presenetiti. »Tako kot vsako leto nas tudi v tej sezoni presenečajo. Eni bolj, drugi malo manj. Tako v plus kot v minus,« pravi izkušeni kuharski mojster, ki že ob prvem srečanju hitro začuti, kako dobro je kdo pripravljen na kuharsko preizkušnjo. »Najprej opazim nekaj strahu, nato, kako se je pripravil na tekmovanje, pozneje še vse ostalo.« Čeprav je sodnik že vrsto let, pri ocenjevanju ne popušča. »Jemljem ga zelo resno. Vsak tekmovalec si zasluži odkrito in pošteno oceno.«

Največjo težavo ljubiteljskih kuharjev vidi precej jasno: »Premalo osnovnega znanja. Večina bi rada tekla, še preden se je naučila hoditi.« Tudi zato za zmago ni dovolj le dober krožnik. »Potrebuje psihično pripravljenost, delovno kondicijo in vztrajnost,« poudarja. Še posebno pozoren je pri sladicah, kjer se napake hitro pokažejo. Veliko mu povedo že pristop k nalogi, postopki izdelave in organiziranost. In čeprav je poskusil že nešteto jedi, ostaja odprt za nova presenečenja. »Kulinarika in kuhanje sta brezmejna.« Prav v tem je očitno tudi čar njegovega poklica, saj nikoli ne ve, kateri krožnik ga bo naslednjič presenetil.

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