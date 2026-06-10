Susan Boyle se je vrnila v novem slogu (Suzy)

Škotska pevska senzacija Susan Boyle je napovedala novo poglavje v karieri. Na instagramu je izbrisala vse prejšnje objave, nato pa oboževalce razveselila s serijo novih fotografij in zapisala: »Nova era se začne jutri.« Izstopa predvsem njena nova podoba: nosi rjavo trenirko, športne copate in plašč iz umetnega krzna, njeni svetli lasje so postriženi na paž. Kmalu po prvi objavi je delila še eno fotografijo, na kateri stoji v studiu, na hrbtni strani trenirke pa z zlatimi črkami piše Just One. »Just One prihaja kmalu,« je zapisala in sprožila val navdušenih odzivov oboževalcev ter kolegov.

V tretji sezoni šova Britanija ima talent je osvojila drugo mesto, a postala daleč največja senzacija.

Susan je leta 2009 z nastopom v šovu Britanija ima talent postala svetovni fenomen. Takrat sedeminštiridesetletna brezposelna prostovoljka iz majhne škotske vasi je čez noč zaslovela. Njena izvedba pesmi I Dreamed a Dream iz muzikala Nesrečniki je že na avdiciji brez besed pustila občinstvo in sodnike Simona Cowella, Piersa Morgana in Amando Holden. Nastop ji je prinesel drugo mesto med tekmovalci tiste sezone in jo izstrelil med zvezde. Njen prvi album I Dreamed a Dream iz leta 2009 je postal najbolje prodajani debitantski album vseh časov v Združenem kraljestvu in dosegel izjemen mednarodni uspeh. Do danes je prodala več kot 25 milijonov plošč in si prislužila dve nominaciji za grammyja. Kljub premoženju, ocenjenem na 26 milijonov evrov, je v hiši svojega otroštva v Blackburnu na Škotskem živela skromno. Šele na začetku leta 2026 se je, da bi bila bliže najboljši prijateljici in menedžerki, preselila v nov dom v Larbertu.

Zadnji album TEN je izdala leta 2019.

Nova era prihaja po zanjo težkem obdobju. Leta 2022 je doživela možgansko kap, ki je vplivala na njeno sposobnost govora in petja. Prestala je intenzivno terapijo ter si povrnila glas in moč. Oboževalci zdaj nestrpno pričakujejo, kaj bo prineslo novo obdobje pevke, ki ima že napovedan prvi festivalski nastop na festivalu Summer's End Angus avgusta na Škotskem, kjer bo nastopila s skupino Red Hot Chilli Pipers.