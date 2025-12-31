Suzana Kozel in Igor Krmelj: Ostajajo spomini in močna prijateljstva (Suzy)

INTERVJU

Vsako jutro, več kot dve leti smo se zbujali z njima.

S simpatično igrivostjo in voditeljsko svežino sta nam namreč predstavljala zanimive goste v oddaji Jutro na Planetu ter nas tako že navsezgodaj navdušila s spodbudnimi zgodbami in idejami. Tik pred prazniki pa je odjeknila nepričakovana novica, da se z novim letom oddaja poslavlja s sporeda. Z intervjujem s simpatičnima voditelja se tako tudi mi poslavljamo od nje ter jima želimo veliko uspeha na novi poslovni poti. Sta si značajsko podobna ali različna? Igor: Značajsko si nisva podobna. Suzana je živa, impulzivna, jaz bolj umirjen. In to, se mi zdi, je dobra kombinacija za tip oddaje, ki jo ...