Suzy kuha: Miklavževe dobrote

Miklavževi parklji

Testo (za 6 parkljev):

* 500 g gladke moke

* 200 ml mleka (mlačnega)

* 1,5 žličke soli

* 3 žlice sladkorja

* žlička vaniljevega sladkorja

* 7 g suhega kvasa ali 25 g svežega

* 3 jajca (2 jajci in 1 beljak za testo ter 1 rumenjak za premaz)

* 2 žlici masla (stopljenega)

* nastrgana lupina pol bio limone

Dodatki:

* suhe brusnice (ali rozine), mleti mak, iz rdečega papirja izrezani jeziki, tanke lesene vejice

Priprava:

1. Pečico vključimo na 200 stopinj.

2. Moko presejemo v posodo, na sredini naredimo jamico in vanjo vlijemo mlačno mleko, dodamo sladkor, vaniljev sladkor in kvas. Počakamo približno 10 minut, da se kvas aktivira in na površini začnejo nastajati mehurčki.

3. Ob strani v moko dodamo še sol; ko kvasec vzhaja, dodamo vanj še jajca in beljak (zmešana) in limonino lupino. Če delamo s suhim kvasom, ne čakamo, da kvasec vzhaja, ampak vse sestavine takoj zmešamo skupaj. Začnemo gnesti (na roke ali z aparatom) in vmes prilivamo stopljeno maslo ter gnetemo tako dolgo, da postane testo gladko in prožno. Stresemo ga na rahlo pomokano površino in narežemo na šest enako velikih kosov.

4. Oblikujemo lahko na dva načina: kos testa položimo na velik pekač, obložen s papirjem za peko. Pomagamo si s škarjami ter testo zgoraj in spodaj zarežemo po sredini približno 2 cm globoko in tako parklju ustvarimo noge in rogove. Zarežemo tudi ob levi in desni strani, da dobi še roke, v katere zapičimo leseno vejico. Prepustimo se domišljiji in oblikujemo kar se da zanimive parklje.

5. Lahko pa kos testa prerežemo na pol in vsako polovico malce posvaljkamo ali raztegnemo, da dobimo dva daljša kosa testa, ki ju spletemo skupaj. Zgornji del oziroma konca testa oblikujemo v rogove, spodnji del pa v noge. Testo na določenih delih s škarjami po vrhu malce pristrižemo, da dobimo zanimivo povrhnjico ter tako naredimo malce bolj zanimive in strašne parklje.

6. Premažemo jih z rumenjakom, ki smo ga zmešali z žlico mleka ali vode. Nato jim z brusnicami naredimo oči, jih posujemo z makom, da postanejo bolj kosmati, in jim prilepimo papirnate jezike, da so še bolj strašni. V roko pa jim lahko zataknemo še leseno vejico, ki predstavlja vile ali verigo.

7. Če delamo sami in smo hitri, jih pred peko pustimo še kakšnih 15 minut vzhajati. Če pa delamo z otroki in gre vse skupaj bolj počasi ter parklji med oblikovanjem že vzhajajo, so tako že pripravljeni za v pečico.

8. Pečemo jih približno 10 minut oziroma dokler niso lepo svetlo rjavo zapečeni.

Namig: Kvašeno testo lahko obogatimo z žlico kisle smetane, aromatiziramo z rumom ali pa namesto mletega maka uporabimo kakav v prahu, mlete oreščke, cimet ipd. V del testa lahko vmešamo temni kakav, ki ga obarva temno. Tako lahko pripravimo črne parklje ali celo parklje v kombinaciji s svetlim testom.

Domači piškoti spekulas

Sestavine:

* 120 g masla

* jajce

* 40 g sladkorja v prahu

* 2 žlički mešanice začimb spekulas

* 140 g kristalnega rjavega sladkorja

* 30 g mletih mandljev

* 10 g mandljevih lističev

* 250 g pirine moke

* pol žličke jelenove soli

* ščepec sode bikarbone (lahko izpustimo)

* janeževa semena za peko

Priprava:

1. Maslo pustimo stati na sobni temperaturi.

2. Moko pomešamo z mletimi mandlji, jelenovo soljo, sodo bikarbono in začimbno mešanico.

3. Jajce in sladkor v prahu stepemo z mešalnikom, nato dodamo maslo in kristalni sladkor ter vse skupaj zmešamo.

4. Mokre in suhe sestavine pomešamo med seboj, dodamo še mandljeve lističe in ročno zgnetemo testo. Pokrijemo ga s prozorno folijo in pustimo počivati vsaj pol ure na hladnem.

5. Medtem pekač obložimo s peki papirjem in sem ter tja po njem potresemo janeževa semena.

6. Dobro pomokamo delovno površino, enako valjar z vzorcem ali modele, ki jih pred uporabo otresemo ali s čopičem odstranimo odvečno moko iz odprtinic vzorcev.

7. Pečico vključimo na 165 stopinj.

8. Testo razvaljamo, da bo debelo slab centimeter, nato z modeli izrežemo piškote in jih polagamo na pekač.

9. Piškote pečemo približno 15 minut. Ohlajene takoj shranimo v posodo za piškote.