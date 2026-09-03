Suzy potuje: Ana Klašnja med nebotičniki, slapovi in jezeri

TORONTO

Balerina se je domov vrnila očarana in s čudovitimi spomini.

Mesto se v najlepši podobi pokaže tistemu, ki si upa pokukati tudi tja, kamor ne vodijo turistični vodiči. Balerina je Toronto raziskovala s kolesom in ga odkrivala z nekoliko drugačne perspektive. Pogled je dvigovala proti mogočnim stolpom, nato ga spuščala v parke, uličice in med pisane napise, kjer je mesto razkrivalo svoj pravi utrip. Pot jo je vodila še do Niagarskih slapov, v oblak pršca, nato naprej do spokojnega jezera Rosseau. Vsak ovinek je ponujal novo razglednico, doživetja so polnila knjigo spominov. Na kolo za zdravo telo in odkrivanje mestnih lepotDo potankosti urejeno ...