Suzy potuje: Nika Zorjan s svojim dragim v objemu Egejskega morja

GRŠKI OTOK KOS

Prekmurska pevka za nekaj dni koncertne odre zamenjala za mehke plaže, turkizne zalive in večere, obarvane z najlepšimi sončnimi zahodi.

Kovčki so zaprti, urnik pozabljen. Ostala sta le še dva nasmeha, letalski vozovnici in grški otok Kos, kjer poletje diši po soli, oljkah in sveže pečenih dobrotah. Tja je z velikim veseljem pobegnila prekmurska pevka s svojim dragim ter za nekaj dni koncertne odre zamenjala za mehke plaže, turkizne zalive in večere, obarvane z najlepšimi sončnimi zahodi. Morska pena nežno boža njena stopala.Ob grški hrani brbončice zaplešejo. Kos velja za enega najbolj očarljivih otokov Dodekaneza, kjer se prepletajo bogata zgodovina, naravne lepote in sproščen mediteranski utrip. Slovi kot rojstni kraj ...