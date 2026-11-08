Suzy potuje: od vinskih gričev do zdraviliških vrelcev

Včasih ni treba daleč, da doživimo nekaj posebnega. Na poti od Štajerske prek Prekmurja do Dolenjske smo odkrivali skrite kotičke, okušali domače dobrote, se prepustili termalnemu razvajanju in spoznavali bogato dediščino naših krajev. V nekaj dneh se je nabralo toliko zanimivih doživetij, da smo se domov vrnili z lepimi spomini in željo po novih poteh.

Nedaleč od Maribora, med vinorodnimi griči in stran od mestnega vrveža, leži Posestvo sončni raj. Že ime zveni nekoliko pravljično, a ob prihodu postane jasno, da ni bilo izbrano po naključju. Sonce, zemlja, zelišča in gozd ustvarjajo pomirjujoče vzdušje. Med sprehodom pozornost pritegne piramida, ki je še v nastajanju, a že vzbuja radovednost. Ko bo dokončana, naj bi postala poseben prostor za sproščanje in nabiranje pozitivne energije. Obiskovalci lahko raziskujejo zeliščni vrt, trajnostne nasade in gozd ter se udeležijo različnih delavnic. Za nekoliko drugačna doživetja poskrbijo hoja po žerjavici, joga v naravi in zipline. Posebnost posestva je vinska fontana, kjer največ zanimanja vzbuja konopljino vino, fermentirana pijača iz cvetov industrijske konoplje. Poskusili smo ga, poleg njega pa še konopljin čaj, ki nas je prijetno presenetil z okusom.

Prekmurje na krožniku

Od tam smo se podali v Prekmurje, kjer nas je v Bakovcih čakala Gostilna Rajh, ena najbolj prepoznavnih kulinaričnih zgodb pokrajine. Tu tradicionalne jedi ohranjajo svoje korenine, a dobivajo sodobnejšo, lahkotnejšo podobo. Leta 2005 sta vodenje kot četrta generacija prevzela Tanja in Damir Rajh ter družinsko dediščino nadgradila s svežimi pristopi. Da jima je uspelo, potrjuje Michelinovo priznanje Bib Gourmand. O tem smo se prepričali ob večhodnem meniju chefa Leona Pintariča, v katerem so se domači okusi prepletali z domiselnimi kuharskimi prijemi. Med najbolj zanimivimi jedmi je bil znameniti Rajhov 'esih flajš', sodobna interpretacija nedeljske goveje juhe, seveda niso manjkali niti dödöli po starem družinskem receptu.

V Gostilni Rajh pričarajo pravo kulinarično doživetje, med njihove prepoznavne dobrote sodi znameniti esihflajš (v sredini).

Čas za razvajanje

Po odličnem kosilu nas je le nekaj minut stran, v Moravskih Toplicah, pričakalo prijazno osebje Hotela Livada Prestige. Po namestitvi v udobnih, prostornih sobah s pogledom na panonsko pokrajino smo se že veselili razvajanja – masaže Panonski travnik. Njena posebnost je negovalno olje z rastlinami in zelišči tamkajšnjih livad. Nežni cvetlični in travniški vonji se ob umirjenih gibih terapevta prepletajo v prijetno doživetje, ob katerem hitro pozabimo na vsakdanji tempo. Sproščanje smo nadaljevali vsak po svoje – eni v bazenih z znamenito temno termalno vodo, drugi v sodobno urejenih savnah. Prijetno utrujeni smo večer sklenili ob bogati samopostrežni večerji, pri kateri se je bilo med različnimi dobrotami težko odločiti le za eno. Naslednje jutro smo se po zajtrku in s pravim prekmurskim darilom hotela za na pot – gibanico – odpravili proti Dolenjski.

Hotel Livada Prestige v osrčju Prekmurja ponuja petzvezdično udobje, termalno razvajanje in vrhunsko kulinariko.

Hiša z dolgoletno tradicijo

V Matjaževi domačiji pri Otočcu preteklost še vedno živi. Njena zgodba se je začela leta 1998, ko je družina Pavlin kupila sosedovo Bučarjevo hišo. Bila je v tako slabem stanju, da so jo sprva nameravali podreti, a so si premislili, saj so takšne podeželske stavbe postajale vse redkejše. Obnovili so jo po smernicah varovanja kulturne dediščine, rešili star kozolec iz Mačkovca in dodali približno dvesto let star lesen skedenj iz Planine nad Sevnico. Tako je nastal prostor, kjer obiskovalci podoživijo življenje nekdanjega slovenskega podeželja. Za trajnostno delovanje so prejeli okoljski znak zeleni ključ, ki ga domačija nosi že več let. Seveda na Dolenjskem ne gre brez cvička, o katerem imajo Slovenci precej različna mnenja. Nanj je prisegal celo filmski James Bond Roger Moore, ki naj bi bil nad dolenjskim vinom tako navdušen, da so mu ga vsako leto poslali za rojstni dan. Mi smo se v pripravi cvička preizkusili pri zidanicah Škatlar, ki jih na Matjaževi domačiji oddajajo gostom.

Družina Pavlin je Matjaževo domačijo rešila pred propadom in jo spremenila v pristno doživetje slovenske tradicije in gostoljubja.

V deželi cvička se obisk zidanice seveda ne more končati brez pokušine tega dolenjskega posebneža.

Zvoki, ki umirijo misli

Polni novih vtisov smo se odpravili v Dolenjske Toplice, ki sodijo med najstarejše slovenske zdraviliške kraje. V Hotelu Balnea so nas pričakali s pijačo dobrodošlice in okusnim kosilom, a za mizo nismo dolgo posedali. Čakala nas je zvočna kopel s tibetanskimi skledami in gongom, starodavna oblika sproščanja, pri kateri globoki, vibrirajoči zvoki pomagajo umiriti misli in telo. Priznamo, takšen premor nam je še kako ugajal. Posebnost Hotela Balnea Superior je panoramski hodnik, po katerem se lahko kar v kopalnem plašču sprehodimo do velnes centra Vitarium Spa & Beauty. Tam smo se razvajali vsak po svoje – moški smo izbrali sproščujočo masažo, ženski del družbe pomlajevalni tretma. Sledile so savne in brezskrbno poležavanje, dokler nas ni premamila večerja. Dan, poln prijetnih doživetij, smo sklenili skupaj za mizo.

Za konec v objem gozda

Naslednje jutro nas je po zajtrku čakalo še eno presenečenje – gozdna čuječa hoja. Na prvi pogled običajen sprehod med drevesi, v resnici pa počasno, zavestno doživljanje narave, ob katerem za nekaj časa pozabimo na vsakdanji vrvež in prisluhnemo sebi. Gozd sprošča, bistri misli in vrača energijo, ki nam pride še kako pride pred vrnitvijo v ustaljeni ritem. Pred odhodom smo se ustavili še na Otočcu, kjer smo ob kavi in pogledu na zeleno golf igrišče obujali spomine. Od štajerskih gričev in prekmurskih okusov do dolenjskih domačij, termalne vode in tišine gozda. Kratko potovanje, a presenetljivo veliko lepih zgodb.