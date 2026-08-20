Suzy potuje: Sanjski pobeg pred vročino

POLETNI OBERTAUERN

Obertauern na nadmorski višini 1740 metrov je kot nalašč za poletni odklop, saj ponuja prijetnejše temperature in občutek, da je vsakdan ostal daleč spodaj v dolini.

Ko visoke temperature v dolini postanejo nevzdržne, obstaja preprost recept – pobegniti nekoliko više. Obertauern na nadmorski višini 1740 metrov je kot nalašč za poletni odklop, saj ponuja prijetnejše temperature in občutek, da je vsakdan ostal daleč spodaj v dolini. A priljubljeni zimski kraj poleti ponuja veliko več kot le pohode in počitek v naravi. Več kot 280 kilometrov pohodniških poti, gorskokolesarske trase, planinske koče, kristalno čista jezera in čudoviti razgledi ustvarjajo popolno kuliso za aktivni oddih. Na svoj račun pridejo tako družine kot ljubitelji adrenalina, zato je ...