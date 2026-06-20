Švedska kralj in kraljica praznujeta zlato obletnico poroke (Suzy)

Mineva petdeset let, odkar sta si večno zvestobo obljubila švedski kralj Carl XVI. Gustav in kraljica Silvia. Tedaj še prestolonaslednik je bodočo ženo, nemško-brazilsko prevajalko, spoznal med olimpijskimi igrami leta 1972 v Münchnu, kjer je sodelovala pri promociji bavarske kulture, on pa se je dogodka udeležil v okviru uradnih obveznosti. Bila je ljubezen na prvi pogled, a sta, preden sta lahko sklenila zakon, naletela na oviro: Silvia ni bila plemiškega rodu, po takratni švedski zakonodaji pa je veljalo, da se princ, ki se poroči z navadno državljanko, odpove pravici do prestola.

Ker to pravilo ni veljalo za aktualnega kralja, sta imela že naslednje leto, ko je Carl Gustav po smrti dedka zasedel prestol, prosto pot do oltarja. Novico o zaroki sta javnosti sporočila 12. marca 1976, poročila sta se 19. junija istega leta v stockholmski katedrali. Za Švedsko je bil to pomemben dogodek, saj so imeli do takrat zadnjo poroko kralja konec 18. stoletja.