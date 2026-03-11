Svit Stefanija: karierni razcvet s ščepcem ljubezni (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Trenutno je v obdobju, ko je osredotočen predvsem nase, na svoj razvoj in kariero.

Svit Stefanija je rojen z ascendentom v prijetni, simpatični tehtnici, ki zna sprejemati kompromise, se prilagajati in ohranjati ravnovesje. Njegova vladarica Venera je v raku, tako se za podobo uglajenega kavalirja skriva čustven, topel moški, ki mu je pomembno družinsko življenje in je rad obdan s tesnimi prijatelji. Zelo je družaben, saj je Venera na vrhu enajste hiše, njena vez s Saturnom mu daje odločnost, resnost, premišljenost, disciplino, s katerimi se poglobi v vloge. Velike ustvarjalne talente in sposobnosti obljublja veliki zračni trigon, vezan na ascendent, Jupiter in Neptun, ...