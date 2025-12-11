  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDE INSTAGRAMA

Svit Stefanija: skromni biser, ki se močno lesketa (Suzy)

Od zaljubljenega posvojenca do serijskega morilca. In vse to v enem letu! Takšna je kratka, a strmo vzpenjajoča se kariera mladega igralca, ki nas je očaral z vlogo Luke Novaka v nadaljevanki Nemirna kri.
Odlično je upodobil zloglasnega serijskega morilca Metoda Trobca v prihajajoči seriji Pošast za železno zaveso.

Odlično je upodobil zloglasnega serijskega morilca Metoda Trobca v prihajajoči seriji Pošast za železno zaveso.

Profil na instagramu si je ustvaril zelo pozno, šele septembra 2019, in do danes objavil zgolj ducat fotografij. Že s prvo je razkril strast do adrenalinskih športov.

Profil na instagramu si je ustvaril zelo pozno, šele septembra 2019, in do danes objavil zgolj ducat fotografij. Že s prvo je razkril strast do adrenalinskih športov.

Visoko v gorah se kdaj vpraša, kje je in kaj mu je tega treba.

Visoko v gorah se kdaj vpraša, kje je in kaj mu je tega treba.

Njegovo romantično dušo lepo orišejo sončni zahodi na francoski obali.

Njegovo romantično dušo lepo orišejo sončni zahodi na francoski obali.

V morju se počuti kot riba v vodi.

V morju se počuti kot riba v vodi.

Igral je tudi v predstavi Beograjski trio, pod katero se podpisuje produkcija Anton Podbevšek Teatra.

Igral je tudi v predstavi Beograjski trio, pod katero se podpisuje produkcija Anton Podbevšek Teatra.

Svoj talent je pilil na ljubljanski AGRFT, kjer je med študijem sodeloval v dramskem delu Samo še enkrat gremo spat.

Svoj talent je pilil na ljubljanski AGRFT, kjer je med študijem sodeloval v dramskem delu Samo še enkrat gremo spat.

Ležerno počitnikovanje na Ohridu v družbi ljubljenega kosmatinca.

Ležerno počitnikovanje na Ohridu v družbi ljubljenega kosmatinca.

V ozvezdje slovenske družabne industrije ga je izstrelila telenovela Nemirna kri, saj si je v njej pridobil ogromno oboževalk.

V ozvezdje slovenske družabne industrije ga je izstrelila telenovela Nemirna kri, saj si je v njej pridobil ogromno oboževalk.

Odlično je upodobil zloglasnega serijskega morilca Metoda Trobca v prihajajoči seriji Pošast za železno zaveso.
Profil na instagramu si je ustvaril zelo pozno, šele septembra 2019, in do danes objavil zgolj ducat fotografij. Že s prvo je razkril strast do adrenalinskih športov.
Visoko v gorah se kdaj vpraša, kje je in kaj mu je tega treba.
Njegovo romantično dušo lepo orišejo sončni zahodi na francoski obali.
V morju se počuti kot riba v vodi.
Igral je tudi v predstavi Beograjski trio, pod katero se podpisuje produkcija Anton Podbevšek Teatra.
Svoj talent je pilil na ljubljanski AGRFT, kjer je med študijem sodeloval v dramskem delu Samo še enkrat gremo spat.
Ležerno počitnikovanje na Ohridu v družbi ljubljenega kosmatinca.
V ozvezdje slovenske družabne industrije ga je izstrelila telenovela Nemirna kri, saj si je v njej pridobil ogromno oboževalk.
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram
 11. 12. 2025 | 06:00
0:56
A+A-

Še bolj nemirna ali bolje rečeno srhljiva pa je njegova vloga v prihajajoči seriji Pošast za železno zaveso, v kateri upodablja serijskega morilca Metoda Trobca. Skromen je z razdajanjem za kulisami, zato toliko bolj zagnan in predan poklicu pred kamerami in na odrskih deskah. Je odličen dokaz, da ti za uspeh ni treba skočiti iz vsake konzerve in da so družabna omrežja zgolj drobec realnega življenja.

OBJAVE: 12

SLEDILCI: 2.311

SLEDI: 617

Profil na instagramu si je ustvaril zelo pozno, šele septembra 2019, in do danes objavil zgolj ducat fotografij. Že s prvo je razkril strast do adrenalinskih športov.
Profil na instagramu si je ustvaril zelo pozno, šele septembra 2019, in do danes objavil zgolj ducat fotografij. Že s prvo je razkril strast do adrenalinskih športov.

Visoko v gorah se kdaj vpraša, kje je in kaj mu je tega treba.
Visoko v gorah se kdaj vpraša, kje je in kaj mu je tega treba.

Njegovo romantično dušo lepo orišejo sončni zahodi na francoski obali.
Njegovo romantično dušo lepo orišejo sončni zahodi na francoski obali.

V morju se počuti kot riba v vodi.
V morju se počuti kot riba v vodi.

Igral je tudi v predstavi Beograjski trio, pod katero se podpisuje produkcija Anton Podbevšek Teatra.
Igral je tudi v predstavi Beograjski trio, pod katero se podpisuje produkcija Anton Podbevšek Teatra.

Svoj talent je pilil na ljubljanski AGRFT, kjer je med študijem sodeloval v dramskem delu Samo še enkrat gremo spat.
Svoj talent je pilil na ljubljanski AGRFT, kjer je med študijem sodeloval v dramskem delu Samo še enkrat gremo spat.

Ležerno počitnikovanje na Ohridu v družbi ljubljenega kosmatinca.
Ležerno počitnikovanje na Ohridu v družbi ljubljenega kosmatinca.

V ozvezdje slovenske družabne industrije ga je izstrelila telenovela Nemirna kri, saj si je v njej pridobil ogromno oboževalk.
V ozvezdje slovenske družabne industrije ga je izstrelila telenovela Nemirna kri, saj si je v njej pridobil ogromno oboževalk.

Več iz teme

Svit Stefanijaigraleczvezde instagramainstagram
ZADNJE NOVICE
08:06
Bulvar  |  Glasba in film
PLEMSTVO

Nova slovenska serija bo nadvse razburljiva: razpadajoči odnosi, skriti za fasado

Serija, ki združuje elemente srhljivke, črne komedije in psihološke drame, govori o psihopatologiji slovenskih družin.
11. 12. 2025 | 08:06
08:04
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To delamo narobe! Chefi razkrili napako, zaradi katere je vaša francoska solata vodena

Teh pravil doma ne upoštevamo – pa bi jih morali, če želimo, da francoska solata te praznike postane zvezda praznične mize.
Kaja Berlot11. 12. 2025 | 08:04
07:42
Bulvar  |  Domači trači
BONSAJIST

To je velika ljubezen znanega športnega novinarja, za katero gotovo niste vedeli

Pred dnevi je pripravil razstavo v piceriji in kavarni Valeria na Lavrici.
11. 12. 2025 | 07:42
07:31
Novice  |  Slovenija
KRALJICA PRAZNIČNIH MIZ

Pred prazniki smo preverili, koliko bo treba letos odšteti za potico, cene vas bodo presenetile

Če se od trgovskih polic premaknemo v slaščičarne, hitro vidimo, da potica tam postane pravi prestižni izdelek.
11. 12. 2025 | 07:31
07:31
Bulvar  |  Glasba in film
ŽE PET DRŽAV

Po slovenski odpovedi Eurosongu bojkot napovedala še ena pomembna država

Po večtedenskih razpravah in pritiskih domače javnosti je že pred dnevi postalo dokončno jasno, da se Slovenci tekmovanja letos ne bomo udeležili. Nismo edini.
11. 12. 2025 | 07:31
07:19
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZI MU ZAPORNA KAZEN

Ste se spraševali, kako je Miroslavu uspelo obglaviti Tita? Na dan so prišle podrobnosti

Miroslav Pačnik priznal, da je obglavil Titov spomenik v Velenju.
Gordana Stojiljković11. 12. 2025 | 07:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To je darilo, ki ste ga iskali

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kaj se dogaja v tovarni umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

So že vsi naši podatki pod kontrolo? Kdo vleče niti?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako bliskovito hitro do denarja

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki