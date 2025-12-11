Svit Stefanija: skromni biser, ki se močno lesketa (Suzy)

Še bolj nemirna ali bolje rečeno srhljiva pa je njegova vloga v prihajajoči seriji Pošast za železno zaveso, v kateri upodablja serijskega morilca Metoda Trobca. Skromen je z razdajanjem za kulisami, zato toliko bolj zagnan in predan poklicu pred kamerami in na odrskih deskah. Je odličen dokaz, da ti za uspeh ni treba skočiti iz vsake konzerve in da so družabna omrežja zgolj drobec realnega življenja.

OBJAVE: 12

SLEDILCI: 2.311

SLEDI: 617

Profil na instagramu si je ustvaril zelo pozno, šele septembra 2019, in do danes objavil zgolj ducat fotografij. Že s prvo je razkril strast do adrenalinskih športov.

Visoko v gorah se kdaj vpraša, kje je in kaj mu je tega treba.

Njegovo romantično dušo lepo orišejo sončni zahodi na francoski obali.

V morju se počuti kot riba v vodi.

Igral je tudi v predstavi Beograjski trio, pod katero se podpisuje produkcija Anton Podbevšek Teatra.

Svoj talent je pilil na ljubljanski AGRFT, kjer je med študijem sodeloval v dramskem delu Samo še enkrat gremo spat.

Ležerno počitnikovanje na Ohridu v družbi ljubljenega kosmatinca.