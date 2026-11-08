Tadej Oblak iz MasterChefa uživa v darovih narave (Suzy)

Jeseni nam narava ponuja številne dobrote, od gob in kostanja do jabolk in buč. In kdo bi znal to bolje izkoristiti kot kuharski navdušenci?! Tadej Oblak, eden od favoritov letošnjega MasterChefa, dobro ve, da se odlične sestavine za slastne krožnike ne skrivajo samo na trgovskih policah. Z možem Maartenom sta se tako odpravila nabirat kostanj. Fotografije kažejo, da je bil njun podvig uspešen, saj se je pohvalil z odlično bero – polno vrečko nabranega kostanja, ob čemer si lahko samo predstavljamo, kaj vse bo pripravil iz njega. Da zna ceniti bogastvo narave, je sicer pokazal še večkrat v preteklem mesecu. Najprej je s sotekmovalci iz MasterChefa obiskal Tilna Zonto na njegovi domačiji v Pliskovici na Krasu, kjer so se skupaj podali na lov za tartufi. Pri iskanju so jim pomagali izurjeni psi, druženje so nadaljevali s skupnim kuhanjem. Nato je Tadej na instagramu delil še celo košaro marel, ki jih je nabral v gozdu. Za ustvarjalnega kuharja, ki rad preizkuša različne sestavine in okuse, je jesen očitno pravi kulinarični raj. Tadej tudi zunaj televizijske kuhinje dokazuje, da za dobro zamisel včasih potrebujemo le sprehod v naravo in nekaj jesenskih dobrot.

... Tadej pa je za tem našel še gobe.