VELIKI INTERVJU

Obiskali smo ga na domačiji na Žirovskem Vrhu, ki nas je kljub oblačnosti obdaril s čudovitim razgledom. Tadej je izredno simpatičen, topel, prijazen in odprt človek, nič drugačen kot pred kamerami.

Pokazal nam je kuhinjo, v kateri je vadil med tekmovanjem, domači vrt, grič, kjer sta se z možem poročila, smučarsko skakalnico, na kateri se je kalil njegov mlajši brat Rok, in parcelo, kjer si gradi bivališče starejši brat Gašper. Na drugi strani si nameravata zgraditi hišo onadva. V Amsterdam je odšel, ker se je iskal, domov se bo vrnil v dvoje, z MasterChef pokalom v roki, obilico novega znanja in neprecenljivih izkušenj. Vsi so vas videli kot kandidata za zmago. Kdaj ste sami prvič začutili, da bi morda res lahko zmagali? O tem sem začel razmišljati po top deset. Pred tem sem si raje ...