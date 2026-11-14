Tadej Pogačar na velikem platnu: fenomen, ki ga raziskuje znanost (Suzy)

Kaj je skrivnost izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja? Odgovor so iskali ustvarjalci Eurosportovega dokumentarca Anatomija največjega vseh časov, ki si ga je slovensko občinstvo ogledalo še pred svetovno premiero. V Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu se je 5. novembra zbralo dobrih 200 gostov. Med njimi so bili Tadejevi starši Marjeta in Mirko Pogačar, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, župan Komende Jurij Kern, nekdanji alpski smučar Jure Košir ter kolesarji Gal Glivar, Jakob Omrzel, Matevž Govekar in Nika Bobnar. Manjkali niso niti člani moštva Pogi Team Gusto, večer je povezoval radijski voditelj Klemen Kopina.

Petinštiridesetminutni film v petih poglavjih s pomočjo pogovorov, znanstvenih analiz in podatkov raziskuje, kaj Pogačarja loči od tekmecev. Pod drobnogled so vzeli njegove telesne sposobnosti, psihološko pripravljenost ter način treninga in tekmovanja. O Tadeju sta v filmu spregovorila oče in mam, svoje poglede so prispevale kolesarske legende Eddy Merckx, Alberto Contador in Geraint Thomas, nekdanji moštveni kolega Matteo Trentin ter strokovnjaki za športno zmogljivost, med njimi njegov nekdanji trener Iñigo San Millán. Dokumentarec je svetovno premiero doživel 7. novembra na Eurosportu 2, od istega dne je na voljo na HBO Maxu.