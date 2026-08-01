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Tadej Pogačar osrečil babico: darilo za njenih 80 pomladi (Suzy)

Ob velikih zmagah se običajno vrstijo veličastni govori, bučni aplavzi in zgodovinski zapisi. Toda ena najodmevnejših športnih pravljic skriva povsem drugačne prizore.
Draga babi, ta pokal je za tvoj 80. rojstni dan.
Draga babi, ta pokal je za tvoj 80. rojstni dan.
Tomaž Mihelič, FOTO: Osebni arhiv/Instagram, Alen Bučar
 1. 8. 2026 | 06:25
3:01
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Začne se za kuhinjsko mizo, kjer dišijo skutne palačinke, in z babičino prošnjo, izrečeno med mašo, naj življenje njenega vnuka ostane varno, zdravo in srečno. Zgodba čudežnega dečka izpod Klanca ni več zgolj zbirka rekordov, rumenih majic in osupljivih napadov na najtežje cestne vzpone sveta. Postala je zgodba o družini, ki je kljub svetovni slavi trdno zasidrana v vrednotah, zaradi katerih je vsak uspeh še toliko bolj ganljiv. Ko je Tadej Pogačar letos še petič osvojil znameniti Tour de France, se je zdelo, kot da je ujel popoln trenutek. Zgodovinski dosežek je sovpadel z osemdesetim ...
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