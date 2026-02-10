Tadej Pogačar presenetil: Eminem na kolesu! (Suzy)

Tadej Pogačar je naredil potezo, ki je presenetila tako navijače kot modne poznavalce pelotona. Slovenski kolesarski as, znan po svoji skromni eleganci in zmagovalni hladnokrvnosti, se je namreč pojavil z novo pričesko, ki je videti kot prava mala eksplozija stila. Njegovi lasje so zdaj še malce krajši in hkrati bleščeče peroksidno blond, kot bi se odločil, da bo Tour de France vozil z dodatnim reflektorjem na glavi. Na družbenih omrežjih je završalo: »Je to Pogačar ali Eminem na dveh kolesih?« Uporabniki so se šalili, primerjave s slavnim raperjem so deževale hitreje od sprinta v zadnjih metrih etape. Tadej, ki sicer redko išče pozornost zunaj ceste, je tokrat nehote postal še modna senzacija. Nekateri pravijo, da gre za novo poglavje v njegovi karieri, drugi, da je preprosto dokazal, da lahko tudi kolesarski kralji kdaj zavijejo v frizerski studio z nekoliko bolj uporniško idejo.

Dva prvaka, vsak na svojem področju in s podobno pričesko.