Tajda Lekše: Večna eleganca (Suzy)

Je ženska vseh letnih časov. Takšen je tudi njen prepoznavni glas, s katerim nas boža ob različnih priložnostih. Nerazumljivo je, zakaj je odgovorni na RTV Slovenija ne angažirajo pogosteje, tako kot na njenih začetkih, ko je bila nepogrešljiva na prireditvah, festivalih in v pogovornih oddajah. V sebi nosi nekaj večnega, kar slehernega poslušalca ali gledalca objame s toplino, mehkobo in milino. Bodisi z govorjeno besedo ali čutnim pogledom skozi fotografski objektiv. Nemogoče jo je uokviriti, zato bo za vselej zapisana med televizijske legende, čeprav multilingvistka še vedno vodi prireditve.

Je izjemna opazovalka narave in zna ujeti pravi trenutek.

Prepričana je, da se svoboda skriva v vsakem izmed nas.

Novembra 2012 je objavila prijateljski objem z Juretom Ivanušičem in s tem odprla profil na instagramu.

Na svoji tretji samostojni fotografski razstavi je združila portrete s Šrilanke z vsakodnevnimi utrinki.

Radost pri Tajdi iz notranjosti duše odseva navzven.

Estetinja pravi, da so lahko vsaka vrata portal neomajne energije.

Spomin na čase, ko se je prelevila v lepotico iz daljnega stoletja.

Z oblikovalskim magom Alanom Hraniteljem

Edinstvena Tajda Lekše, v sliki in besedi