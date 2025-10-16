Tajda Lekše: Večna eleganca (Suzy)

Je ženska vseh letnih časov. Takšen je tudi njen prepoznavni glas, s katerim nas boža ob različnih priložnostih. Nerazumljivo je, zakaj je odgovorni na RTV Slovenija ne angažirajo pogosteje, tako kot na njenih začetkih, ko je bila nepogrešljiva na prireditvah, festivalih in v pogovornih oddajah. V sebi nosi nekaj večnega, kar slehernega poslušalca ali gledalca objame s toplino, mehkobo in milino. Bodisi z govorjeno besedo ali čutnim pogledom skozi fotografski objektiv. Nemogoče jo je uokviriti, zato bo za vselej zapisana med televizijske legende, čeprav multilingvistka še vedno vodi prireditve.
