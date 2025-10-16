  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDE INSTAGRAMA

Tajda Lekše: Večna eleganca (Suzy)

V sebi nosi nekaj večnega, kar slehernega poslušalca ali gledalca objame s toplino, mehkobo in milino.
Obe z njeno Helenco vesta, kako je, če si ljubljen.

Obe z njeno Helenco vesta, kako je, če si ljubljen.

Je izjemna opazovalka narave in zna ujeti pravi trenutek.

Je izjemna opazovalka narave in zna ujeti pravi trenutek.

Prepričana je, da se svoboda skriva v vsakem izmed nas.

Prepričana je, da se svoboda skriva v vsakem izmed nas.

Novembra 2012 je objavila prijateljski objem z Juretom Ivanušičem in s tem odprla profil na instagramu.

Novembra 2012 je objavila prijateljski objem z Juretom Ivanušičem in s tem odprla profil na instagramu.

Na svoji tretji samostojni fotografski razstavi je združila portrete s Šrilanke z vsakodnevnimi utrinki.

Na svoji tretji samostojni fotografski razstavi je združila portrete s Šrilanke z vsakodnevnimi utrinki.

Radost pri Tajdi iz notranjosti duše odseva navzven.

Radost pri Tajdi iz notranjosti duše odseva navzven.

Estetinja pravi, da so lahko vsaka vrata portal neomajne energije.

Estetinja pravi, da so lahko vsaka vrata portal neomajne energije.

Spomin na čase, ko se je prelevila v lepotico iz daljnega stoletja.

Spomin na čase, ko se je prelevila v lepotico iz daljnega stoletja.

Z oblikovalskim magom Alanom Hraniteljem

Z oblikovalskim magom Alanom Hraniteljem

Edinstvena Tajda Lekše, v sliki in besedi

Edinstvena Tajda Lekše, v sliki in besedi

V dvoje je lepše.

V dvoje je lepše.

Obe z njeno Helenco vesta, kako je, če si ljubljen.
Je izjemna opazovalka narave in zna ujeti pravi trenutek.
Prepričana je, da se svoboda skriva v vsakem izmed nas.
Novembra 2012 je objavila prijateljski objem z Juretom Ivanušičem in s tem odprla profil na instagramu.
Na svoji tretji samostojni fotografski razstavi je združila portrete s Šrilanke z vsakodnevnimi utrinki.
Radost pri Tajdi iz notranjosti duše odseva navzven.
Estetinja pravi, da so lahko vsaka vrata portal neomajne energije.
Spomin na čase, ko se je prelevila v lepotico iz daljnega stoletja.
Z oblikovalskim magom Alanom Hraniteljem
Edinstvena Tajda Lekše, v sliki in besedi
V dvoje je lepše.
Tomaž Mihelič, foto Osebni arhiv/InstagramOBJAVE: 319
 16. 10. 2025 | 06:25
1:00
A+A-

Je ženska vseh letnih časov. Takšen je tudi njen prepoznavni glas, s katerim nas boža ob različnih priložnostih. Nerazumljivo je, zakaj je odgovorni na RTV Slovenija ne angažirajo pogosteje, tako kot na njenih začetkih, ko je bila nepogrešljiva na prireditvah, festivalih in v pogovornih oddajah. V sebi nosi nekaj večnega, kar slehernega poslušalca ali gledalca objame s toplino, mehkobo in milino. Bodisi z govorjeno besedo ali čutnim pogledom skozi fotografski objektiv. Nemogoče jo je uokviriti, zato bo za vselej zapisana med televizijske legende, čeprav multilingvistka še vedno vodi prireditve.

SLEDILCI: 1.858

SLEDI: 20

Je izjemna opazovalka narave in zna ujeti pravi trenutek.
Je izjemna opazovalka narave in zna ujeti pravi trenutek.
Prepričana je, da se svoboda skriva v vsakem izmed nas.
Prepričana je, da se svoboda skriva v vsakem izmed nas.
Novembra 2012 je objavila prijateljski objem z Juretom Ivanušičem in s tem odprla profil na instagramu.
Novembra 2012 je objavila prijateljski objem z Juretom Ivanušičem in s tem odprla profil na instagramu.
Na svoji tretji samostojni fotografski razstavi je združila portrete s Šrilanke z vsakodnevnimi utrinki.
Na svoji tretji samostojni fotografski razstavi je združila portrete s Šrilanke z vsakodnevnimi utrinki.
Radost pri Tajdi iz notranjosti duše odseva navzven.
Radost pri Tajdi iz notranjosti duše odseva navzven.
Estetinja pravi, da so lahko vsaka vrata portal neomajne energije.
Estetinja pravi, da so lahko vsaka vrata portal neomajne energije.
Spomin na čase, ko se je prelevila v lepotico iz daljnega stoletja.
Spomin na čase, ko se je prelevila v lepotico iz daljnega stoletja.
Z oblikovalskim magom Alanom Hraniteljem
Z oblikovalskim magom Alanom Hraniteljem
Edinstvena Tajda Lekše, v sliki in besedi
Edinstvena Tajda Lekše, v sliki in besedi
V dvoje je lepše.
V dvoje je lepše.

Več iz teme

Tajda Lekšeinstagramvoditeljicalepoticatelevizija
ZADNJE NOVICE
08:11
Novice  |  Slovenija
POPULACIJA MEDVEDA

Stroka ostro proti novim ukrepom: »Kontracepcija medvedov je norost«

Opozarjajo, da ignoriranje znanstvenih dognanj ogroža občutljivo ravnovesje ...
16. 10. 2025 | 08:11
08:00
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN JE V ZRAKU

Ekskluzivno razkritje Slovenskih novic: Poročil se bo veletrgovec Franc Jager

Večno zvestobo bo uspešni podjetnik v romantičnem grajskem ambientu obljubil svoji Irenci.
16. 10. 2025 | 08:00
07:50
Šport  |  Odmevi
BOKS

Nadarjeni Petrič za pas WBC

V dvorani Vižmarje Brod 22. novembra spektakel v boksu Golden Gloves Fight Night 3.
Miha Šimnovec16. 10. 2025 | 07:50
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ruski znanstvenik trdi: s številkami lahko spreminjate svojo resničnost

Metoda spreminjanja realnosti temelji na vibracijski strukturi številk. Med koncentriranjem na določene številčne nize se ureja stanje telesa.
16. 10. 2025 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Prebilič jasno začrtal meje nove stranke: sodeloval ne bi ne z Golobom ne z Janšo

Evroposlanec Vladimir Prebilič na domače volitve s stranko Prerod. Mandat v Evropi bo vrnil, ko in če bo izvoljen na domačih volitvah.
Tomica Šuljić16. 10. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kremasta polenta, ki jo skuhamo kar s pomočjo pečice

Polenta iz pečice je hitra, kremasto svilena in vedno popolna. Enostaven recept, ki vas bo navdušil.
Mateja Delakorda16. 10. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki