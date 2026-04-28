Tako je Tina Gorenjak očeta pomladila za več kot tri desetletja (Suzy)

Ko praznuje glava družine, je veselje nepopisno. Tina Gorenjak je z nami delila igriv in svečan trenutek, ko se je njen oče, gospod Herman, simbolično 'pomladil'. Domiselna hči ga je iz 84-letnika prelevila v mladeniča - s preprostim trikom je na svečki obrnila številki. »Številka 48 se mu bolje poda,« se je nasmehnila. A za tem humorjem stoji globoko spoštovanje. »Je moj svetli zgled in dokaz, da so leta relativna, saj kaže, da je mogoče biti tudi v zrelejših letih fit in poskočen,« poudarja igralka.

Njegov recept je preprost: »Vsakodnevno gibanje, zmerna prehrana, nič alkohola ali le ob posebnih priložnostih.« In še ključna začimba: »Ljubezen njegovih treh deklet zagotovo zelo pomaga,« sporočajo tri generacije povezane družine, ki se zavedajo, da je za dobro počutje najpomembnejši odnos do življenja.