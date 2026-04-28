Tako naši znani obrazi občutijo pomlad: za Nino Pušlar je letos še posebej čarobna (Suzy)

ZVEZDNIŠKA POMLAD

Vsak jo doživlja po svoje – od velikih življenjskih prelomnic do drobnih vsakdanjih radosti.

Pomlad ni le letni čas, temveč občutek, ki se skoraj neopazno naseli v telo. Najprej jo zaznamo s premikom ure, nato z rahlim nemirom, ki nas priganja k spremembam. Nenadoma si želimo spremeniti stvari, ki smo jih pozimi sprejemali brez vprašanj. Nekateri z naravo zacvetijo, drugi se z njo spopadajo – ob senenem nahodu, utrujenosti ali morda prevelikih pričakovanjih. Znani so nam zaupali, ali gre res za prebujenje ali le za iluzijo, da lahko vse začnemo znova. Morda je oboje. Prav v tem je moč pomladi: vsako leto nas znova prepriča, da je mogoče obrniti nov list – bolj svež in bolj ...