Tako se je začela ljubezenska zgodba Aljoše Ternovška in Lade Petrovski Ternovšek (Suzy)

Aljoša Ternovšek je eden najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev, ki se je z vodenjem oddaje Vem! zelo priljubil tudi televizijskim gledalcem. Z umetnostjo je povezan tudi zasebno. Njegova žena Lada Petrovski Ternovšek je namreč plesalka sodobnega plesa, ki je med drugim študirala v Salzburgu. V Slovenijo je iz Zadra prišla leta 2007, kjer je najprej plesala v zasedbi En-Knap, nato se podala na samostojno pot. Dve leti za tem ji je skupni prijatelj Maks Soršak predstavil Aljošo. Vanj se je zaljubila na prvi pogled. Takrat je bila stara štiriindvajset let in je že vedela, da si želi otroka. Iskrica je preskočila na obeh straneh – in kmalu sta bila poročena.

Hitro se jima je izpolnila tudi želja po družini – postala sta ponosna oče in mama sina Ravija, čigar ime v indijščini pomeni sonce. Lada in Aljoša veljata za enega bolj povezanih in trdnih parov. Oba sta zasedena s številnimi obveznostmi, a ju zelo povezuje ljubezen do umetnosti. Njun zmenek se hitro spremeni v obisk premiere, koncerta ali predstave, kjer združita prijetno s koristnim. Doma pa jima potem še dolgo ne zmanjka tem za pogovor.