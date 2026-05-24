Tako zaljubljeno sta Zoran in Barbara Predin praznovala obletnico (Suzy)

Zoran Predin in Barbara Lapajne Predin sta obeležila čudovito obletnico poroke in jo delila s svojimi sledilci, ki so njuno veselje v navdušenih komentarjih pospremili brez kančka cinizma ali zlohotnih zapisov. Glasbenik je namreč iz Göteborga na Švedskem, med popotovanjem po Skandinaviji, objavil prisrčno fotografijo z ženo in ob njej zapisal, da praznujeta 32 let zakona, ki trdno sloni na še daljši, 37-letni skupni podlagi. In če fotografija ne laže, se po vseh teh letih še vedno gledata tako, kot da bi se pravkar zaljubila.

Nasmejana zakonca pred kipom švedskega vojaškega poveljnika Magnusa Stenbocka v središču mesta Helsingborg.

Objava je hitro požela kup toplih odzivov, kar niti ne preseneča, saj je v svetu, kjer se marsikaj hitro začne in še hitreje konča, takšna obletnica precejšnja zmaga. Iskrene čestitke obema, predvsem pa še veliko skupnih poti, pogledov, smeha in tiste tihe navezanosti, ki je ni mogoče zaigrati niti na najboljši fotografiji.