Tanja Dimitrievska, igralka, pisateljica, energijska terapevtka: Rešitev za svet so male osebne revolucije (Suzy)

INTERVJU

Skozi življenje jo vodijo intenzivnost, kreativnost in velika senzibilnost.

Spremljajo jo tako v bogati igralski karieri – v MGL jo lahko vidimo v novi predstavi Zmaj – kot pri pisateljevanju, saj je pred kratkim pri založbi Litera izšel že njen drugi roman Tako kot delfini, v katerem spremljamo življenje in notranje doživljanje glavne junakinje Emi, ki ji je precej podobna. Obe namreč s svojo posebno občutljivostjo drugače zaznavata svet okoli sebe. Pogled prek vidnega v nevidni svet pa Tanja vključuje tudi v svoje energijsko delo, saj je zaključila šolo zdravljenja pri Barbari Brennan. Kako ste se odločili za AGRFT? Ste razmišljali še o katerem drugem poklicu? Že ...