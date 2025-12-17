Tanja Dimitrievska: novi projekti in velika kreativnost (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Hiši kariere vlada Saturn, tako jo jemlje precej resno in ima poudarjeno poslovno žilico.

Tanja Dimitrievska je rojena z ascendentom v pogumnem, odločnem, energičnem ovnu, a Saturn na njem malce blaži njeno impulzivnost, prizemlji jo, zresni in naredi bolj odgovorno, premišljeno in modro. Vladar Mars je položen v čustvenega raka, kar prav tako ohladi ognjeno energijo ascendenta. Kaže, da je zelo družinska, navezana na domače in tesne prijatelje, ki jim lahko zaupa. Potrebuje dom, v katerem se lahko potopi v spomine in počuti varno. Ker sta Mars in Saturn v kvadratu, lahko traja dlje, da doseže svoje cilje. Lahko ima občutek, da gre dva koraka naprej in tri nazaj oz. da pritiska na ...