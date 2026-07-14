Tanja Fajon uresničila dolgoletne sanje: »Verjamem, da to ni bil moj zadnji podvig ...« (Suzy)

NEPOZABNA ODPRAVA

Na zahtevnem trekingu po Tibetu je obšla sveto goro Kailaš in doživela izkušnjo, ki je, kot pravi, presegla vsa pričakovanja.

Tibetanska planota, mistična, odmaknjena in težko dostopna, že stoletja velja za duhovno središče tibetanskega budizma. S povprečno nadmorsko višino okoli 4500 metrov je najvišja planota na svetu, kjer življenje poteka v zahtevnih in neizprosnih razmerah. Prav zato potovanje po teh svetih in osupljivo lepih krajih predstavlja edinstveno doživetje ter izziv, ki ga človek težko pozabi. Tibetanci so jo očarali s svojo srčnostjo in gostoljubnostjo. »Imela sem privilegij in veselje, da sem lahko z izjemnimi ljudmi doživela veličastno himalajsko gorovje, obhodila goro Kailaš, več kot teden dni ...