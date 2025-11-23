Tanja Kocman: Najraje sem v trenirki in s svojim psom (Suzy)

KOMAJ ČAKALA NOVO SEZONO

»V jesen sem zakorakala srečna, ker so končno v prodaji mandarine in kostanji. Imela sem mirno poletje in jesen je pravi in skrajni čas, da se spet začnejo vsi projekti, ki sem se jih izjemno veselila,« pravi.

»Predvsem sem komaj čakala, da spet začnemo novo sezono predstave Ženske brez filtra, ker smo tudi za odrom izjemne prijateljice, na odru pa smo tako uspele prepričati občinstvo, da se predstava lepo razprodaja širom po Sloveniji,« razloži Tanja Kocman, a to še zdaleč ni edina njena aktivnost. Uživa v kreativnosti »Še naprej imam tudi svoje stand upe, pomagam pri organizaciji dogodkov v partnerjevi kavarni, z dekleti smo se lotile projekta Sing along, ki je odlična terapija za ženske. Gre za dogodek samo za ženske, na katerem plešemo in pojemo ob največjih hitih, tako da sproščamo ves stres, ...