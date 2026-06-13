Tanja Ribič in Branko Đurić: »Selo je zakon!« (Suzy)

Na Facebooku sta tako pred časom razkrila, da se večkrat odpravita v Visoko, kjer obiščeta bosanske piramide in se v tunelih napolnita z energijo. Hkrati sta se pohvalila, da imata svoj vrt, na katerem pridelujeta domače zelene dobrote. Lani je bila igralka še posebno ponosna na njuno čudovito cvetačo, letos pa ju že navdušujejo prvi pridelki. »Tudi ekološko pridelane solate so lahko velikanke.

Tanji vrtnarjenje in pridelovanje domače hrane ne pomenita le sprostitve, temveč tudi povezanost z naravo. FOTO: osebni arhiv/facebook

Ampak tole mi je podarila soseda iz svojega rastlinjaka. Najine so male, pa sladke, mehke pritlikavke,« je Tanja zapisala pod ključnikom 'selo je zakon'. V uredništvu jima želimo, da ohranita vrtičkarsko navdušenje, zelene prste in čim več slastnih domačih dobrot.